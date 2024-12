Einbruchsserie: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Hanau/Fulda (dpa/lhe) - Nach einer Einbruchsserie im Main-Kinzig-Kreis und in Osthessen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 28-Jährige sei am Donnerstagabend in Künzell auf frischer Tat ertappt festgenommen worden, teilten die zuständigen Staatsanwaltschaften und Polizeipräsidien mit. Zudem sollen zwei weitere Männer im Alter von 21 und 39 Jahren Mitglied der Einbrecherbande sein. Die Polizei durchsuchte im Rahmen ihrer Ermittlungen Wohnungen im Landkreis Fulda sowie in Nordrhein-Westfalen. Das Trio könnte der Mitteilung zufolge für zwölf Wohnungseinbrüche im Main-Kinzig-Kreis und 16 Taten in Osthessen verantwortlich sein.