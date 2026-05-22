Fahndung eskaliert

Einbruchsverdacht: Mann verletzt Polizisten mit Stein

Nach dem Einbruch in einen Hofladen fahndet die Polizei nach einem Täter. Bei der Kontrolle eines Radfahrers eskaliert die Situation.

Der Mann wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Mann wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. (Symbolbild)

Oberboihingen (dpa/lsw) - Bei einer Fahndung nach einem Einbruch in einen Hofladen bei Nürtingen (Landkreis Esslingen) hat ein 50-Jähriger einen Polizeibeamten mit einem Stein verletzt. Der Mann war in den frühen Morgenstunden in Oberboihingen auf seinem Fahrrad angehalten und kontrolliert worden, wie die Polizei mitteilte. Weil er sich demnach nicht ausweisen konnte, sollte seine angegebene Wohnanschrift mit ihm gemeinsam aufgesucht werden. Daraufhin sei der 50-Jährige in Richtung Bahndamm geflüchtet.

Nach einer kurzen Verfolgung stellte die Polizei ihn den Angaben nach – dagegen habe er sich jedoch mit Schlägen und Tritten gewehrt. Zudem habe er einen Stein aus dem Gleisbett genommen und diesen einem Beamten ins Gesicht geworfen. Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifen und dem Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, den Mann festzunehmen.

Zwei Beamte und der 50-Jährige mussten laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der Polizisten konnte seinen Dienst danach nicht fortsetzen. Beim Absuchen des Fluchtwegs des 50-Jährigen fanden die Beamten demnach einen Rucksack mit «einbruchsverdächtigem Werkzeug». Ob der Mann in Zusammenhang mit dem Einbruch in den Hofladen steht, werde derzeit ermittelt.

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