Eine Art Erasmus für die Feuerwehr geplant

Stuttgart (dpa/lsw) - Junge Feuerwehrleute und ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz können künftig über ein neues Austauschprogramm ins Ausland reisen. Baden-Württemberg werde «eine Art Katastrophenschutz-Erasmus» auf den Weg bringen, kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart an. Je besser die Helfer vernetzt seien, desto leichter könnten sie in Lagen über Landes- und Sprachengrenzen hinweg zusammenarbeiten. Das Programm diene auch dazu, die Jugendfeuerwehren weiterhin attraktiv zu halten - auch wenn man derzeit Zulauf habe.