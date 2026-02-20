Adel

Eine Familie, zwei Stiftungen

Haus Hessen, Hausstiftung, Kulturstiftung - was steckt dahinter?

Der Garten des Schlosses ist bei Spaziergängern beliebt. Foto: Florian Wiegand/dpa
Der Garten des Schlosses ist bei Spaziergängern beliebt.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das «Haus Hessen» ist ein Adelsgeschlecht, das die Herrscher verschiedener Fürstentümer gestellt hat, aus denen das heutige Land Hessen hervorgegangen ist. Seit 2013 ist Donatus Landgraf von Hessen der Kopf der Familiendynastie. Er ist Urenkel des letzten Königs von Italien und Urururenkel von Queen Victoria. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Haus Hessen wurde nach dem Ersten Weltkrieg verpflichtet, Schlösser, Parks und Kunstsammlungen erstens zu erhalten und zweitens der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So entstand 1928 die «Hessische Hausstiftung». 

2012 wurde eine zweite Stiftung gegründet: die «Kulturstiftung des Hauses Hessen». In sie wurde der Kunst- und Kulturbesitz der Familie überführt, während die Wirtschaftsbetriebe der Familie in der Hausstiftung verblieben. 

Dazu zählen laut Homepage ein Weingut im Rheingau, ein Pferdegestüt in Schleswig-Holstein und zwei Hotels. Sie werden unter der Marke «Prinz Hessen» geführt. 2022 erwarb die Investorengruppe Peakside das Grandhotel «Hessischer Hof» an der Frankfurter Messe. 

In Interviews begründete das Familienoberhaupt die Trennung seinerzeit unter anderem mit der Erbschaftssteuer: «Ohne die Aufteilung des Vermögens hätte die Familie die Erbersatzsteuer zwar bezahlen, aber nicht mehr dem Stiftungszweck nachkommen können», sagte der Landgraf 2019 dem Magazin «Wir – Das Magazin für Unternehmerfamilien».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohin mit dem Schloss? Großes Angebot, große Zweifel
Adel

Wohin mit dem Schloss? Großes Angebot, große Zweifel

Der hessische Adel will dem Land Schlösser, Parks und Kunstsammlungen schenken. Klingt großzügig, aber ist es das auch? Der Fall weckt schmerzhafte Erinnerungen.

vor 1 Stunde

Land prüft Übernahme von Schlössern - kein Zeitdruck
Adel

Land prüft Übernahme von Schlössern - kein Zeitdruck

Hessische Adelige wollen Kulturgüter abgeben. Geht das Land Hessen auf die Offerte ein?

vor 1 Stunde

Land prüft Angebot für Schlösser, Parks und Museen
Bedeutende Kulturgüter

Land prüft Angebot für Schlösser, Parks und Museen

Schloss Friedrichshof in Kronberg, Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda: Wichtige Kulturgüter könnten in Verantwortung des Landes übergehen. Aber steht dafür genug Geld zur Verfügung?

25.01.2026

Deutlich mehr Stiftungen in Hessen anerkannt
Gemeinnützigkeit

Deutlich mehr Stiftungen in Hessen anerkannt

In Hessen gibt es fast 3.000 Stiftungen. Es ist das Flächenland mit der höchsten Stiftungsdichte pro 100.000 Einwohner.

22.01.2025

Beethoven-Haus erwirbt Originalmanuskript des Komponisten
Musik

Beethoven-Haus erwirbt Originalmanuskript des Komponisten

200 Jahre alte Notenblätter von Ludwig van Beethoven kommen nach Bonn. Die Noten waren zuvor an eine enteignete jüdischen Familie zurückgegeben worden. Von einer «Kostbarkeit» sprechen Forscher.

07.01.2025