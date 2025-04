Eingangstor verwechselt statt gestohlen

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) vermeintlich gestohlenes Tor ist wieder aufgetaucht - und doch nicht in die Finger von Kriminellen geraten. Polizeiangaben zufolge war die Verwechslung eines Handwerkers Grund für das mysteriöse Tor-Verschwinden. Demnach hatte ein Metallbauer am Donnerstag irrtümlicherweise statt des richtigen Eingangstors zu einem Grundstück das vier Meter lange Tor eines Nachbargrundstücks zur Wartung abmontiert.