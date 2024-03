Einsatz gegen kriminelle Plattform im Internet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Großeinsatz gegen eine kriminelle Handelsplattform im Internet hat sich auch gegen sechs Beschuldigte in Hessen gerichtet. Bundesweit fanden am Donnerstagabend Durchsuchungen statt, ermittelt wird im Zusammenhang mit der deutschsprachigen Plattform «Crimemarket», wie das Hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilten. Dort seien Dienstleistungen zur Durchführung von Betrug, Computerbetrug und Geldwäsche angeboten sowie ausgespähte Daten veräußert worden. Zudem seien illegale Waren wie Betäubungsmittel, Fälschungsgüter und Waffen gehandelt worden.