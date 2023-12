Eintracht bei eisigen Temperaturen in Augsburg

Augsburg/Frankfurt (dpa) - Eintracht Frankfurt erwartet in der Fußball-Bundesliga ein Auswärtsspiel bei eisigen Temperaturen. Die Hessen gastieren zum Abschluss des 13. Spieltags am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg. Dort sind für den Sonntag bis zu minus zehn Grad am Abend gemeldet. Die Hessen müssen auf ihren verletzten Schlüsselspieler Ellyes Skhiri verzichten. Nach zwei Niederlagen gegen den VfB Stuttgart (1:2) sowie PAOK Saloniki (1:2) ist die Eintracht unter Zugzwang. Mit einem Auswärtssieg soll der Kontakt an die europäischen Plätze gewahrt werden.