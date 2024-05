Eintracht-Boss Hellmann: Europacup-Finals als Wertschätzung

Dublin (dpa) - Vorstandssprecher Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt sieht die Zuschläge für das Europa-League-Finale im Jahr 2027 an die Mainmetropole und das Conference-League-Endspiel an Leipzig 2026 als große Wertschätzung. «Weil man weiß, dass wir so etwas perfekt auf die Beine stellen können», sagte Hellmann am Mittwoch. Der infrastrukturelle Standard in Deutschland sei hoch, betonte er. «Deswegen ist es keine Überraschung, dass wir in besonderem Maße berücksichtigt worden sind.»