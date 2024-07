Eintracht-Coach Toppmöller fordert Professionalität

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat Kritik an der Professionalität von einzelnen Profis in seiner Mannschaft geübt. Ein Spieler habe kürzlich einen Behandlungstermin nicht wahrgenommen und dann im Training über muskuläre Beschwerden geklagt, sagte er dem «Kicker». «Ich habe ihm in aller Deutlichkeit mitgeteilt, was ich davon halte.»