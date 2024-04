Eintracht erinnert an Hölzenbein: Trauerfeier am 28. April

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg an den in dieser Woche gestorbenen Bernd Hölzenbein erinnert. «Viel Trauer liegt seit Montag über diesem Club. Die Trauer ist besonders groß bei den Menschen, die neben mir stehen», sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Freitagabend zu Hölzenbeins Frau Jutta und den beiden Kindern, die auf dem Rasen neben dem Funktionär standen. «Mir ist wichtig, dass Ihr merkt, dass Ihr mit der Trauer um Bernd nicht alleine seid», fügte Hellmann an.