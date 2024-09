Eintracht feiert 2:0-Heimsieg gegen Gladbach

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt mischt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga weiter oben mit. Die Hessen besiegten daheim Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Hugo Larsson in der 31. Minute und Omar Marmoush (80.). Mit nun drei Siegen in Serie aus den ersten vier Spielen und neun Punkten kletterten die Frankfurter zunächst auf den dritten Platz in der Tabelle. Spitzenreiter FC Bayern hat drei Zähler mehr.