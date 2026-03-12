Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt bindet Talent langfristig

Eintracht Frankfurt stattet mit Blick auf die Zukunft sein 17 Jahre altes Talent Niklas Scheller mit einem langfristigen Vertrag aus.

Timmo Hardung und Eintracht Frankfurt setzen auf die eigene Jugend (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa
Timmo Hardung und Eintracht Frankfurt setzen auf die eigene Jugend (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein Talent Niklas Scheller langfristig an sich gebunden. Über die Dauer des neuen Kontaktes mit dem 17-Jährigen machten die Hessen keine näheren Angaben. Aktuell spielt der Defensivspieler bei der U19 der Eintracht. 

«Niklas hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und wir freuen uns sehr, dass wir diese Entwicklung gemeinsam mit einem Plan Richtung Profibereich fortsetzen werden», sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Die Vertragsunterzeichnung unterstreiche den Weg, den der Verein mit den Talenten gehen wolle. 

Als Zehnjähriger war Scheller an den Riederwald gekommen und hat seither über 100 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert. Im September 2025 hatte er sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert und war anschließend für die U17-Weltmeisterschaft in Katar nominiert worden.

