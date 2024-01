Eintracht Frankfurt: Hohe Geldstrafe wegen Fan-Vergehen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss wieder viel Geld für die Verfehlungen seiner Anhänger zahlen. Das DFB-Sportgericht hat den Bundesligisten wegen unsportlichen Verhaltens der Fans in fünf Fällen mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 115.200 Euro belegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Davon kann der Verein bis zu 38.100 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Juli 2024 nachzuweisen sei, hieß es.