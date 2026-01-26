Bestmarke geknackt

Eintracht Frankfurt mit Mitgliederrekord

Sportlich läuft es für Eintracht Frankfurt zumindest in der Fußball-Bundesliga der Männer nicht. Dem Wachstum des Vereins schadet die Krise aber nicht.

Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Mathias Beck, darf sich über ein stetiges Wachstum bei den Mitgliederzahlen freuen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Mathias Beck, darf sich über ein stetiges Wachstum bei den Mitgliederzahlen freuen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ein Rekordhoch bei den Mitgliederzahlen vermeldet. Wie Präsident Mathias Beck bei der Mitgliedersammlung mitteilte, zählen inzwischen 160.000 Menschen zum Club. «Dies zeigt, dass wir als gesamter Club weiterhin auf einem guten Weg sind, dass wir sowohl Fans für den Fußball als auch Aktive für den Sport unter dem Dach der Eintracht begeistern und mit unseren Angeboten überzeugen können», wurde Beck zitiert.

Stetiges Wachstum hält an

Damit bleibt die Eintracht einer der größten Sportvereine Deutschlands und der größte Mehrspartensportverein der Welt mit einer Profifußballmannschaft. «Und wir wachsen weiter», bekräftigte Beck. 

Im vergangenen Jahr war noch die Zahl von 150.000 Mitgliedern geknackt worden. Innerhalb von zwei Jahren ist sie um 21.000 gestiegen. Das Mitgliederwachstum sei eine der «großen Erfolgsgeschichten der letzten Jahre», so Beck.

