Eintracht Frankfurt: Partnerschaft mit Adidas

Frankfurt/Main (dpa) - Bundesliga-Gründungsmitglied Eintracht Frankfurt hat mit dem Sportartikel-Hersteller Adidas eine «tiefgehend und weitreichende Partnerschaft» vereinbart. Vom 1. Juli 2025 an löst der Konzern aus Herzogenaurach den bisherigen Sponsor Nike ab. Die Partnerschaft sei für Eintracht Frankfurt ein weiterer Schritt zur Stärkung der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit, hieß es am Montag in einer Mitteilung. «Die Gespräche waren geprägt von der Überzeugung, dass sich unser Club in allen sportlichen Bereichen weiter stark entwickeln wird», erläuterte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.