Bild
Bundesliga

Eintracht Frankfurt verpflichtet Wolfsburgs Marmoush

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Transfergerüchte bei Eintracht Frankfurt: Krösche heizt Gerüchte um Marmoush-Nachfolge an
Fußball

Transfergerüchte bei Eintracht Frankfurt: Krösche heizt Gerüchte um Marmoush-Nachfolge an

Omar Marmoush ist weg, Eintracht Frankfurt gewinnt trotzdem weiter. Dennoch ist der Club auf der Suche nach einem Nachfolger. Das machte Sportvorstand Markus Krösche nun deutlich.

24.01.2025

Ex-Eintracht-Manager: Marmoush wird wechseln
Fußball-Bundesliga

Ex-Eintracht-Manager: Marmoush wird wechseln

Fredi Bobic rechnet mit dem Weggang von Frankfurts Torjäger Marmoush. Die Eintracht werde sich mit Manchester City einigen. Wann es passieren könnte, prophezeite Frankfurts Ex-Manager auch.

12.01.2025

Krösche will Marmoush nicht im Winter abgeben
Fußball

Krösche will Marmoush nicht im Winter abgeben

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche will die Mannschaft im Winter zusammenhalten. Mit dem umworbenen Omar Marmoush sollen die Ziele erreicht werden.

17.11.2024

Eintracht Frankfurt genießt Marmoush-Show und Momentaufnahme
Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt genießt Marmoush-Show und Momentaufnahme

Markus Krösche schwärmt von Angreifer Omar Marmoush, der auch in Stuttgart abliefert. Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt mahnen aber noch zur Vorsicht - trotz des Höhenfluges.

11.11.2024

Bundesliga

Eintracht Frankfurt verpflichtet schwedisches Talent Larsson

29.05.2023