Eintracht Frankfurt weiter ohne Koch und Rode

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erneut auf Abwehrchef Robin Koch verzichten. Der 27-Jährige laboriert weiter an einer Wadenverletzung und fehlt den Hessen im Duell mit dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Robin wird definitiv nicht spielen. Wir müssen uns ein Stück weit gedulden», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag.

Er gehe aber davon aus, dass der Nationalspieler in der Hinrunde auf den Platz zurückkehren werde. «Wir sind optimistisch, dass er in diesem Jahr noch einmal für uns aufläuft. Wann das sein wird, kann ich jedoch nicht sagen», bekräftigte Toppmöller. Koch hatte wegen der Blessur zuletzt sein Comeback in der DFB-Auswahl verpasst.