Eintracht Frankfurt will Frust in der Bundesliga abbauen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Pokal-Schlappe in Leipzig will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wieder die bisherige Stärke dieser Saison demonstrieren. Der FC Augsburg soll dabei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Frust der Hessen nach dem 0:3 zu spüren bekommen. «Wir wollen eine Reaktion zeigen. Und ich bin mir sicher, dass wir eine Reaktion zeigen werden», sagte Trainer Dino Toppmöller.