Eintracht Frankfurt will in Freiburg punkten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Kampf um die internationalen Startplätze in der Fußball-Bundesliga will Eintracht Frankfurt heute (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg punkten. Dabei möchte Trainer Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft an die starken ersten 35 Minuten in der Conference League anknüpfen. Die Fehler der zweiten Halbzeit bei Union Saint-Gilloise seien aufgearbeitet worden, erklärte der 43-Jährige.