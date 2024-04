Eintracht-Frauen bangen um Champions-League-Qualifikation

Leverkusen (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation erlitten. Das Team von Niko Arnautis verlor am Samstag das Bundesliga-Duell bei Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:1) und bleibt mit 32 Punkten weiter Tabellenvierter hinter den beiden Spitzenteams Bayern München und VfL Wolfsburg sowie der TSG 1899 Hoffenheim. Die verletzte Nationalstürmerin Laura Freigang wurde bei den Frankfurterinnen schmerzlich vermisst.

Die Hoffenheimerinnen haben als Dritte bei einem Spiel weniger 33 Zähler auf ihrem Konto. Die kurz zuvor eingewechselte Loreen Bender sorgte in der 36. Minute für die Führung von Leverkusen, die Nikola Karczewska in der Nachspielzeit noch ausbaute. Durch den Erfolg verkürzte Bayer den Rückstand auf die Hessinnen auf vier Punkte. Nächster Gegner der Eintracht ist am kommenden Samstag (14.00 Uhr) der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg.