Eintracht-Frauen geben Dänin endgültig ab
Zweimal ein halbes Jahr verliehen, nun endgültig weg: Eintracht Frankfurt gibt eine dänische Mittelfeldspielerin nach Schweden ab.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt nehmen die neue Saison ohne Mittelfeldspielerin Pernille Sanvig auf. Die Dänin wird nach einer Leihe endgültig an den schwedischen Club BK Häcken abgegeben, wie der hessische Bundesliga-Club mitteilte.
«Pernille ist in den vergangenen Wochen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, weiterhin in Häcken bleiben zu können, wo sie sich in dem Leihjahr sportlich wie persönlich sehr wohl gefühlt hat», sagte Sportdirektorin Babett Peter. Bei dem Verein aus Göteborg spielte Sanvig bereits seit vergangenem Sommer.