Eintracht-Frauen in der Champions League beim FC Rosengard

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Auftakt der Gruppenphase treten die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Champions League beim FC Rosengård an. Das Team von Trainer Niko Arnautis spielt an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN und Youtube-Kanal von DAZN) auf dem Kunstrasen im 7600 Zuschauer fassenden Stadion Idrottsplats in Malmö beim schwedischen Rekordmeister.