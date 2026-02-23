Fußball

Eintracht-Frauen klettern auf den dritten Tabellenplatz

Der Frankfurter Bundesligist gewinnt sein Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 3:0 (1:0). Freigang, Senß und Blomqvist sorgen vor der Länderspielpause für die Tore.

Laura Freigang bringt Eintracht Frankfurt gegen Freiburg in Führung. Foto: Jürgen Kessler/dpa
Laura Freigang bringt Eintracht Frankfurt gegen Freiburg in Führung.

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Freiburg in die Länderspielpause verabschiedet. Damit rücken die Hessinnen auf den dritten Tabellenplatz vor, der sie am Ende der Saison zum erneuten Einzug in die Champions-League-Qualifikation berechtigen würde.

Kapitänin Laura Freigang sorgte am Montagabend in einer auf beiden Seiten engagiert geführten Partie vor 2450 Zuschauern im Stadion am Brentanobad in der 33. Minute für die Führung. Es war das fünfte Saisontor für die 28-Jährige. Nationalteamkollegin Elisa Senß (53.) und die Schwedin Rebecka Blomqvist (84.) erhöhten nach der Pause.

Die Gäste hielten gut mit, doch Eintracht-Keeperin Lina Altenburg und Defensiv-Regisseurin Sara Doorsoun waren in gefährlichen Momenten zur Stelle. 

Weiter geht’s für die Hessinnen am 11. März mit dem DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfL Wolfsburg. In der Liga sind sie dem Tabellenzweiten wieder bis auf fünf Punkte nahegekommen, haben allerdings schon ein Spiel mehr absolviert.

