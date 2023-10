Eintracht-Frauen stürmen in Gruppenphase der Königsklasse

Prag (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt gemacht. Das Team von Trainer Niko Arnautis setzte sich am Mittwochabend im Rückspiel bei AC Sparta Prag mit 3:0 (3:0) durch. Das Hinspiel hatten die Frankfurterinnen mit 5:0 gewonnen. Vor 1464 Zuschauern glänzte die Österreicherin Barbara Dunst mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (18., 33. und 43. Minute).