Eintracht-Frauen verlieren Topspiel gegen Wolfsburg
Die Frankfurter Bundesliga-Fußballerinnen unterliegen dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg zu Hause mit 1:3 (1:1). Peddemors gelingt ein Doppelschlag.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Verfolgerduell der Bundesliga den Kürzeren gezogen. Die Hessinnen verloren ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend mit 1:3 (1:1) und liegen jetzt sieben Punkten hinter dem Tabellenzweiten zurück.
Vor 4.102 Zuschauern im Stadion am Brentanobad sorgten Ella Peddemors mit einem Doppelschlag (13./70. Minute) und Smilla Vallotto (50.) für die Tore der Gäste. Amanda Ilestedt (27.) gelang per Kopf nach einer Ecke von Nina Lührßen der zwischenzeitliche Ausgleich.
In einer lange auf Augenhöhe geführten Partie hatte sich die Eintracht weitere Möglichkeiten erspielt, ließ aber im Abschluss erneut Präzision vermissen und stand auch in der Defensive nicht stabil. Auch die bislang so treffsichere Kapitänin Laura Freigang blieb diesmal glücklos. Der VfL erwies sich bei seinen wenigen Chancen in der phasenweise harten und hitzigen Begegnung als reifer und cooler.
Für die Eintracht geht es jetzt erst mal wieder im Europa Cup weiter, wo sie am Mittwoch die PSV Eindhoven zum Achtelfinal-Rückspiel erwartet.