Eintracht-Frauen wollen Königsklassen-Teilnahme klarmachen

Sinsheim/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wollen sich im direkten Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim für eine Champions League-Teilnahme empfehlen. In der Partie des drittletzten Bundesliga-Spieltags am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF-Livestream) im Dietmar-Hopp-Stadion wird mit einer Vorentscheidung gerechnet. «Es ist kein Finale. Aber wir wollen so auftreten, als sei es eines», sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis.