Bild
Transfers

Eintracht gibt Mittelfeld-Juwel zu Dardai-Club ab

Frankfurts Noah Fenyö wechselt auf Leihbasis nach Ungarn zum Club von Pal Dardai. Die Eintracht sieht darin eine Chance für den 19-Jährigen, Spielpraxis zu sammeln.

Eintracht Frankfurt gibt Mittefeld-Talent Noah Fenyö nach Ungarn ab. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt verleiht Nachwuchshoffnung Noah Fenyö bis zum Saisonende an den ungarischen Erstligisten Ujpest FC. Der Club aus Budapest mit Sportdirektor Pal Dardai besitzt zudem eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Fenyö war 2016 ins Nachwuchsleistungszentrum der Frankfurter gewechselt. Im Sommer 2024 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, den der ungarische U21-Nationalspieler anschließend vorzeitig bis 2029 verlängerte.

«Positive Entwicklung», aber noch kein Profispiel

«Noah Fenyö hat bei uns in den vergangenen eineinhalb Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und insbesondere im Profi-Training große Fortschritte erzielt», erklärte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung.

Auf ein Profispiel kam der 19-Jährige für die Eintracht bislang aber nicht. «Nun ergibt sich für ihn die Möglichkeit, in einer ausländischen Liga weitere wertvolle Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen», äußerte Hardung.

