Eintracht hadert: Remis als gefühlter Rückschlag

Auch Trainer Dino Toppmöller konnte sich mit dem Remis am Donnerstagabend nicht so recht anfreunden. «Es nervt, wenn du hier 35 Minuten lang ein Top-Spiel machst und normalerweise 3:0 vorn liegen musst», räumte der 43-Jährige ein und kritisierte: «Ich wünsche mir eine andere Stabilität. Wir haben erfahrene Spieler, aber jeder ist mit sich selbst beschäftigt.»

Das Unentschieden bezeichneten sowohl Toppmöller als auch Krösche als «extrem ärgerlich». Dennoch halten die Hessen im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse weiter alle Trümpfe in der Hand. «Wir nehmen viele positive Dinge mit. Die Ausgangslage ist vielversprechend, gerade mit Blick auf den Heimvorteil», befand Toppmöller.

Auch Rode sieht gute Chancen auf das Weiterkommen. «Wir dürfen uns da nicht verrückt machen. Wir sind gestandene Bundesliga-Profis, so ein Rückschlag sollte uns nichts ausmachen», sagte der Mittelfeldspieler und kündigte an: «Zu Hause mit ausverkaufter Hütte wollen wir Vollgas geben und werden das Ding auch gewinnen.»

Zuvor steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) aber noch das Bundesligaspiel beim Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg an. Da geht es für die Eintracht darum, einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen internationalen Startplatz auf Distanz zu halten. Vier Punkte liegen die Hessen vor den Breisgauern. Damit das so bleibt, forderte Krösche: «Wir müssen die einfachen Fehler abstellen und dürfen uns nicht so leicht aus dem Takt bringen lassen.»