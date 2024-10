Eintracht hat in Europa League Riga zu Gast

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht als klarer Favorit in den dritten Spieltag der Europa League. Die Hessen treffen am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zu Hause auf den lettischen Club FK Rigas Futbola Skola. Die Eintracht holte aus den ersten beiden Partien vier Zähler und will ihre Ausgangslage weiter verbessern.