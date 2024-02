Eintracht hofft auf Wiedergutmachung gegen Bochum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Woche nach der 0:2-Niederlage in Köln hofft Eintracht Frankfurt auf Wiedergutmachung in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum. Die Mannschaft wolle es im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in allen Belangen besser machen, bekräftigte Trainer Dino Toppmöller.