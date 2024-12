Eintracht hofft gegen Mainz auf schönes Weihnachtsgeschenk

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dino Toppmöller richtete vor dem 44. und letzten Pflichtspiel des Jahres einen flammenden Appell an seine zuletzt aus der Erfolgsspur geratenen Schützlinge. «Wir wollen noch einmal alles heraushauen, was im Tank ist, um die drei Punkte bei uns zu behalten und unsere Position zu festigen», sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).