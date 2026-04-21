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Eintracht holt Torjäger Futkeu aus Fürth zurück

Noel Futkeu glänzte zuletzt mit einem Dreierpack für Fürth im Abstiegskampf. Warum der Angreifer den Franken in der nächsten Saison nicht mehr helfen können wird.

Erst Dreierpack, dann Transfernachricht. Fürths Noel Futkeu. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Erst Dreierpack, dann Transfernachricht. Fürths Noel Futkeu. (Archivbild)

Frankfurt/Fürth (dpa) - Eintracht Frankfurt holt zur neuen Saison Stürmer Noel Futkeu von der SpVgg Greuther Fürth zurück. Der hessische Fußball-Bundesligist hat nach eigenen Angaben die Rückkaufoption für den 23-Jährigen gezogen. 

«Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen. Die regelmäßige Spielpraxis in der Zweiten Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Futkeu war 2023 vom Oberligisten SW Essen an den Main gewechselt, in Frankfurt kam er vor allem für die U21 in der Regionalliga zum Einsatz kam. Ein Jahr später verpflichtete ihn Fürth. Dort ist Futkeu aktuell mit 15 Treffern zweitbester Torschütze in der zweiten Liga. Beim 3:2-Sieg am Wochenende gegen den SV Darmstadt 98 war dem Angreifer ein Dreierpack gelungen.

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