Eintracht mit Heimspiel-Doppelpack gegen Union und Werder

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin Kurs auf das internationale Geschäft halten. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller spielt nicht nur an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Deutsche Bank Park, sondern hat auch am darauffolgenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen ein Heimspiel.