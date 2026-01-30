Eintracht-Profi Buta wechselt nach Kopenhagen
Aurélio Buta hatte es zuletzt oft schwer bei der Eintracht. Der Portugiese zieht daraus die Konsequenzen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Abwehrspieler Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem FC Kopenhagen an. Der Vertrag des 28 Jahre alten Portugiesen beim hessischen Fußball-Bundesligisten wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Ablöse machte die Eintracht keine Angaben.
Buta war im Juli 2022 von Royal Antwerpen aus Belgien gekommen. Für die Frankfurter bestritt er insgesamt 71 Pflichtspiele. Er war in der vergangenen Saison an Stade Rems nach Frankreich ausgeliehen.
Butas Wunsch nach einer neuen Herausforderung
«Aurélio war bei uns stets ein verlässlicher Teamplayer und hat sich mit hoher Professionalität für die Mannschaft eingesetzt. Vor diesem Hintergrund haben wir seinem Wunsch betreffend einer sportlich neuen Herausforderung entsprochen», sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.