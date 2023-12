Eintracht vor Ausleihe von van de Beek

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht von einer Verpflichtung des niederländischen Mittelfeldspieler Donny van de Beek aus. «Donny ist ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei uns in der Rückrunde zu spielen», sagte er am Mittwochabend nach dem 2:1 (0:1)-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Der 26 Jahre alte Fußballprofi von Manchester United soll bereits einen Medizincheck in Frankfurt absolviert haben.