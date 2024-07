Eintracht-Vorstand Hellmann: «Kein Platz für Zufriedenheit»

Die Eintracht belegte in der vergangenen Spielzeit bei den Männern den sechsten Platz. Sowohl die Punkteausbeute (47) als auch einige Auftritte hinterließen aber Fragezeichen. Der Verein entschied, mit Trainer Dino Toppmöller weiterzuarbeiten. «Ich hatte in den Gesprächen bei niemandem den Eindruck, dass es an selbstkritischer Reflexion gefehlt hat. Das gilt auch für uns im Vorstand», sagte 52 Jahre alte Hellmann.