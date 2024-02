Eintracht will gegen Wolfsburg Reaktion zeigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Ausscheiden in der Conference League will Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg eine Reaktion zeigen und mit einem Sieg zurück in die Erfolgsspur gelangen. Mehr Herz und weniger Kopf lautet das Motto des hessischen Fußball-Bundesligisten in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).