Eintracht will Marmoush so schnell nicht ziehen lassen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will mit seinem Topstürmer Omar Marmoush in das neue Bundesliga-Jahr gehen. «Wir hatten bislang keinen Kontakt. Es gibt kein Angebot und keinen Anruf», sagte Sportvorstand Markus Krösche mehreren Medien zu englischen Berichten, wonach der Ägypter möglicherweise zu Manchester City in die Premier League wechsle.