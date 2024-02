Eintracht will mit Sieg in Köln oben dran bleiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hofft im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln auf die Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie. Die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hessen wollen sich mit einem Sieg beim vom Abstieg bedrohten Tabellen-16. am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festsetzen. Trainer Dino Toppmöller mahnte zwar zur Vorsicht vor dem Gegner, blickt der Aufgabe aber zuversichtlich entgegen.