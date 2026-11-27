Eisbär-Nachwuchs in Karlsruhe frühestens 2027/2028
Noch trennt eine Scheibe «Rasputin» und «Nuka». Ob der neue Eisbär im Karlsruher Zoo und die Bärin zueinanderfinden, entscheidet sich erst nach einer behutsamen Annäherung.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Karlsruher Zoo wird es frühestens im Winter 2027/2028 Eisbär-Nachwuchs geben - und auch nur, wenn sich der kürzlich eingezogene Rüde «Rasputin» mit Bärin «Nuka» versteht. «Wir werden es ganz langsam angehen mit der Vergesellschaftung», sagte Biologin Claudia Vollhardt eine Woche nach «Rasputins» Umzug von Hamburg nach Baden-Württemberg.
Bisher sehen und beschnüffeln sich die Tiere noch durch eine Scheibe. Zur Paarungszeit im nächsten Frühjahr müssten beide in «Zuchtstimmung kommen», damit rund acht Monate später ein Eisbärjunges geboren werden könne.
Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm empfiehlt laut der Stadt Karlsruhe «Rasputin», 19 Jahre alt und in Moskau geboren, und «Nuka» als Zuchtpaar. Sowohl die vergleichsweise kleine «Nuka» als auch der um einiges größere Eisbär Rasputin haben mit anderen Artgenossen bereits Nachwuchs gezeugt.