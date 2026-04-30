DEL-Finalserie

Eisbären stehen vor ihrer nächsten Eishockey-Meisterschaft

Die Eisbären Berlin können gegen die Adler Mannheim ihre zwölfte Eishockey-Meisterschaft perfekt machen. Ein Sieg fehlt ihnen noch.

Die Eisbären Berlin stehen kurz vor ihrem zwölften Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga. Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Eisbären Berlin stehen kurz vor ihrem zwölften Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga.

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben am Donnerstag in der heimischen Arena die erste Chance, ihren zwölften Titel in der Deutschen Eishockey Liga zu feiern. Der Club aus der Hauptstadt führt in der Playoff-Finalserie gegen die Adler Mannheim mit 3:0. Damit fehlt den Eisbären in der Best-of-seven-Serie nur noch ein Erfolg zur dritten Meisterschaft in Folge. Das vierte Finalspiel in Berlin beginnt um 19.30 Uhr (MagentaSport und DF1).

Bisher haben die Berliner die Finalserie im Duell der Erzrivalen und erfolgreichsten Mannschaften in der DEL-Geschichte nach Belieben dominiert. Die ersten drei Partien gewannen die Eisbären, die nach der Hauptrunde nur Sechster waren, 7:3, 5:1 und 5:1.

Die Berliner sind mit elf Titeln Rekordmeister, dahinter folgen die Adler mit sieben Meisterschaften. Die Statistik gibt den Mannheimern wenig Hoffnung auf ein Comeback. Noch nie hat eine Mannschaft in einer Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga ein 0:3 gedreht.

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