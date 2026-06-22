Feuer statt Eis

Eiswagen in Brand geraten

In Mühlheim am Main brennt ein Eiswagen: Eine Passantin entdeckt den Rauch, die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. (Symbolbild)

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Ausgerechnet ein Eiswagen ist in Mühlheim am Main im Landkreis Offenbach in Brand geraten. Eine Passantin hatte am frühen Samstagmorgen aufsteigenden Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell gelöscht. Allerdings dürfte es mit dem Eisvergnügen erst einmal vorbei sein: An dem kleinen Eiswagen mit Kühlaggregaten zum Schieben entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

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