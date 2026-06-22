Eiswagen in Brand geraten

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Ausgerechnet ein Eiswagen ist in Mühlheim am Main im Landkreis Offenbach in Brand geraten. Eine Passantin hatte am frühen Samstagmorgen aufsteigenden Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell gelöscht. Allerdings dürfte es mit dem Eisvergnügen erst einmal vorbei sein: An dem kleinen Eiswagen mit Kühlaggregaten zum Schieben entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.