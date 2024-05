Elf Neuinszenierungen an der Oper Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Gesangslegende Brigitte Fassbaender inszeniert an der Oper Frankfurt Richard Wagners «Parsifal». Die 84 Jahre alte Mezzosopranistin hat vor rund 30 Jahren ihre Gesangskarriere beendet, um sich verstärkt der Regie zu widmen. In den vergangenen Jahren hatte sie in Österreich Wagners «Ring» inszeniert - im Frühjahr 2025 kommt sie für den «Parsifal» nach Frankfurt. Premiere ist am 8. Mai, die musikalische Leitung hat Frankfurts erst 31 Jahre alter Generalmusikdirektor Thomas Guggeis.