Elvedis Einsatz gegen Hoffenheim noch fraglich

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag ((15.30 Uhr/Sky) weiterhin Personalprobleme in der Abwehr. So fällt Defensivspezialist Marvin Friedrich wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel definitiv aus. Die Rückkehr von Innenverteidiger Nico Elvedi (Innenbandzerrung im Knie) ist fraglich. «Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen», bestätigte Trainer Gerardo Seoane. Die Entscheidung über einen Einsatz falle am Spieltag, erklärte der Borussia-Chefcoach.