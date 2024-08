Elvis-Fans feiern mit Petticoats und Haartollen ihr Idol

Zudem lädt in der Stadt im Wetteraukreis eine Classic Car Parade mit Cadillacs und anderen alten Auto-Schätzchen dazu ein, sich in die Zeit der 1950er- bis 1970er-Jahre zurückversetzen zu lassen. Zur Auftaktparty am Freitagabend hatte es bereits einen großen Andrang beim Festival in Bad Nauheim gegeben.