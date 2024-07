EM-Wochenende beginnt mit heiterem Wetter

Offenbach (dpa/lhe) - Wenn Deutschland am Freitag zum EM-Viertelfinale gegen Spanien antritt, werden die Fanzones in Hessen wieder aus allen Nähten platzen. Auch das Wetter verspricht zu halten und EM-Stimmung aufkommen zu lassen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden bereits heute Höchsttemperaturen von 18 bis 22 Grad erwartet. Gebietsweise schauert und gewittert es. In der Nacht zum Freitag ziehen diese Niederschläge aber ab. Zudem kühlt es auf 11 bis 7 Grad merklich ab.