EnBW nimmt erstes wasserstofffähiges Gaskraftwerk in Betrieb

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach erfolgreichem Probelauf will der Energiekonzern EnBW sein erstes wasserstofffähiges Gasturbinen-Kraftwerke in den kommerziellen Betrieb überführen. Voraussichtlich ab Mitte der 2030er Jahre soll es mit bis zu 100 Prozent CO2-armem Wasserstoff betrieben werden, wie der Vorstand Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur, Peter Heydecker, erklärte. «Wenn dieser dann in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht.»