Endspiel in Heidenheim: Bochum droht der nächste Abstieg

Bochum (dpa) - Dem VfL Bochum droht mal wieder der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, doch Trainer Dieter Hecking behält trotz der prekären Situation seinen Optimismus. «Ich wusste, dass so ein Spiel kommt. Und ich glaube fest daran, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Alles andere ist in meinem Kopf gar nicht drin», sagte Hecking am Tag vor dem Abstiegsgipfel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim.