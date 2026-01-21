Entgleiste Lok – weiter Einschränkungen im Zugverkehr

Hattersheim (dpa/lhe) - Eine entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch heute für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet. «Die Strecke ist gesperrt wegen der Entgleisung einer Güterzug-Lokomotive in Hattersheim», heißt es in einer Verkehrsmeldung auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10 entfallen zwischen Frankfurt und Mainz/Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich», schreibt der RMV weiter. Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn steht, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln demnach zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst.