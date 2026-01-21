Entgleiste Lok – weiter Einschränkungen im Zugverkehr
Nach der Entgleisung einer Güter-Lok bei Hattersheim bleibt die Strecke gesperrt. Pendler im Rhein-Main-Gebiet müssen mit Ausfällen und Ersatzverkehr rechnen.
Hattersheim (dpa/lhe) - Eine entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch heute für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet. «Die Strecke ist gesperrt wegen der Entgleisung einer Güterzug-Lokomotive in Hattersheim», heißt es in einer Verkehrsmeldung auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).
«Die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10 entfallen zwischen Frankfurt und Mainz/Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich», schreibt der RMV weiter. Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn steht, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln demnach zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst.
Zu dem Unfall kam es früheren Angaben eines Bahnsprechers zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Leitung repariert werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich erst in zwei Tagen abgeschlossen sein, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag.