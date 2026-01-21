Bild
Bahn

Entgleiste Lok – weiter Einschränkungen im Zugverkehr

Nach der Entgleisung einer Güter-Lok bei Hattersheim bleibt die Strecke gesperrt. Pendler im Rhein-Main-Gebiet müssen mit Ausfällen und Ersatzverkehr rechnen.

Die Lok war am Dienstag entgleist, verletzt wurde niemand. Foto: Mike Seeboth/dpa
Die Lok war am Dienstag entgleist, verletzt wurde niemand.

Hattersheim (dpa/lhe) - Eine entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch heute für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet. «Die Strecke ist gesperrt wegen der Entgleisung einer Güterzug-Lokomotive in Hattersheim», heißt es in einer Verkehrsmeldung auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10 entfallen zwischen Frankfurt und Mainz/Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich», schreibt der RMV weiter. Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn steht, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln demnach zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst. 

Zu dem Unfall kam es früheren Angaben eines Bahnsprechers zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Leitung repariert werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich erst in zwei Tagen abgeschlossen sein, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lok entgleist und beschädigt Oberleitung: So geht es weiter
Bahnverkehr

Lok entgleist und beschädigt Oberleitung: So geht es weiter

Eine Lok gerät bei einer Rangierfahrt in der Nacht plötzlich aus den Schienen. Der Unfall geht glimpflich aus. Die Strecke muss für den Zugverkehr gesperrt werden.

20.01.2026

Sonderfahrten nach Güterzug-Entgleisung in Singen
Am Bodensee

Sonderfahrten nach Güterzug-Entgleisung in Singen

Ein Güterzug-Unfall legt den Bahnhof in Singen lahm. Eine Oberleitung wurde massiv beschädigt. Nun helfen Dieselloks aus.

05.06.2025

Lok bei Bauarbeiten entgleist - Zugverkehr rollt wieder an
Unfall an Weiche in Thüringen

Lok bei Bauarbeiten entgleist - Zugverkehr rollt wieder an

In der Nacht ist eine Lok in einem Baustellenabschnitt entgleist. Verletzt wurde niemand. Trotzdem hatte der Unfall große Auswirkungen.

18.03.2025

Unfälle

Ursachenforschung nach Zugunglück in NRW - Strecke gesperrt

Ein mit Zement beladener Güterzug entgleist im westfälischen Geseke. Der Lokführer stirbt. Seine Bergung dauert Stunden. Wann die wichtige Strecke wieder frei wird, ist ungewiss.

11.09.2023

Unfälle

Güterzug-Unfall im Gotthard-Basistunnel - Strecke gesperrt

Ganz schlechter Zeitpunkt für eine Sperrung des Gotthard-Tunnels: Am Wochenende steigt in Zürich die Street Parade, zu der rund eine Million Menschen erwartet werden.

11.08.2023