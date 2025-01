Entlassung von Beschuldigten wegen überlanger Verfahren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen überlanger Verfahrensdauer sind von 2020 bis 2023 in Hessen 18 Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dabei ging es bei 2 von ihnen um mutmaßlichen versuchten Mord und bei 6 Beschuldigten um den Vorwurf des versuchten Totschlags, wie das Justizministerium in Wiesbaden auf Anfrage der AfD-Landtagsopposition mitteilte. In solchen Ausnahmefällen kommt es immer wieder zur Empörung in der Öffentlichkeit.